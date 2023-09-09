اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة 8 فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:50 ص
إصابة 8 فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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