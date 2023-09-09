إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنشاة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق قرية كوم بدار دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم من بينهم شخص إصابته خطيرة، حيث تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

ترجع الواقعة عقب ورود إشاره من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم عقب حجزهم بقسم طوارئ الحوادث بالمستشفى.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية كوم بدار عقب اختلال عجل القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ر. ش . ر 42 سنة بغيبوبة تامة، وإصابة م . ن . خ 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة ك . م . ح 48 سنة باشتباه كسر بالذراع.

تم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة

يذكر أن قرية البوره بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج شهدت وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين إحدهما ربع نقل على الطريق نتج عن الحادث إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى مستشفى برديس لتقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى برديس يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين.

وعقب الانتقال والفحص تبين وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين إحداهما سيارة نقل على الطريق بناحية قرية البوره دائرة مركز ومدينة البلينا نتج عن الحادث إصابة ع . أ . ر 43 سنة باشتباه كسر باليد اليمنى، وإصابة م . ج . م . ع 23 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن حيث تم تقديم الرعاية الطبيبة للمصابين.