اليوم السابع
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إصابة عدد من الأشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بالمنيب

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:11 ص
إصابة عدد من الأشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بالمنيب حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة عددا من الأشخاص، وانتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم، أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، تصادم سيارتين ميكروباص، مما أدى لإصابة عددا من الأشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر الازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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