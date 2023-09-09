إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية بكافة مدن ومراكز المحافظة ل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.