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إزالة 15 حالة تعد على مساحة 16 ألف متر بأسوان

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:28 م
إزالة 15 حالة تعد على مساحة 16 ألف متر بأسوان إزالة تعديات بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة.
 
وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملات مكبرة استهدفت إزالة 11 حالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 15 ألف و 720 م2، منها إزالة حالتين تعدى بنطاق حاجر البصيلية التابعة لقرية القنان بمساحة 1020 م2.
 
كما تم إزالة فورية لحالتين بقرية وادى عبادى بمساحة 2800 م2، وكذا إزالة 6 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 11 ألف و 700 م2، وحالة تعدى بالحبارى بالترعة الرمادية بمساحة 200 م2، وهو الذى توازى مع إزالة أكثر من 25 رصيف مخالف بشارع 23 يوليو تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف.
 
وعلى الجانب الآخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حالتى تعدى بمساحة 700 م2، منها الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنطاق حى الصداقة بمساحة 300 م2، فيما تم إزالة حالة تعدى بنطاق حى جنوب خلف المقاولون العرب بمساحة 400 م2 .
 
 
 
 

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