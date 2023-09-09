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إزالة لحالتي تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:07 م
إزالة لحالتي تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية إزالة في المهد لسور بدون ترخيص
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أزالت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، في المهد لسور بدون ترخيص مقام من الطوب الأبيض على مساحة 50 مترا تقريبًا، وذلك في طريق أم كلثوم، وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بإزالة لسملات خشبية بدون ترخيص على مساحة 100 متر تقريبًا، وذلك في منطقة الحلايمة، وتمت الإزالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإدارة المحلية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

 

إزالة في المهد لسور بدون ترخيص (1)
إزالة في المهد لسور بدون ترخيص  

 

إزالة في المهد لسور بدون ترخيص (2)
 
جانب من الإزالة

 

إزالة في المهد لسور بدون ترخيص (3)
تنفيذ الإزالة

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