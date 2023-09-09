إحالة موظف للمحاكمة لاتهامه بالاتجار في الهيروين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، إحالة موظف للمحاكمة الجنائية، لقيامه بالاتجار في الهيروين وضبط سلاح ناري معه دون ترخيص.

وحددت المحكمة جلسة يوم 13 من الشهر الجاري، لمحاكمته علي جريمة بالدائرة الثانية، وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 575 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1610 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 15 من يناير الماضي بدائرة مركز كفر الشيخ قام" ي.م.م.ع"، 43 سنه موظف بأحد المصالح الحكوميه ، محبوس علي ذمة التحقيقات، أحرز جوهر الهيروين المخدر للاتجار به، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن على شكل مسدس محول من محدث صوت ، كما أحرز ذخائر تستخدم لذات السلاح.

وجاء بالتحريات التي أجراها المقدم محمد سمير عبدالرحيم، مفتش بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، أن تحرياته أكدت صحة التحريات التي سبق وأن أجراها النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون المباحث، بخصوص المتهم المذكور، وذلك من خلال التحري عن المتهم وتتبعه، وأنه بعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات لضبطه وتفتيشه، فتم أبصاره علي أحد المقاهي بدائرة المركز فتم ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري غير مششخن ( طبنجة) بداخلها 3 طلقات ذخيرة حية لذات السلاح، وكيس اسود بلاستيك به 188 لفافة لجوهر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وفي التحقيقات أمام السيد مرجان، وكيل النيابة العامة، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار في الهيروين، وأن المبلغ المضبوط حصيلة ذلك، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن نفسه.