إحالة أوراق مسن للمفتي لخطفه وتعديه على 5 أطفال بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، إحالة أوراق مسن في منتصف العقد السادس من العمر، لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وحددت محكمة جنايات كفر الشيخ جلسة اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر للنطق بالحكم على المتهم، وذلك عما أُسند إليه من اتهام تعديه على 5 أطفال 4 بنات وطالب في إحدى قرى مركز كفر الشيخ.

وناقشت المحكمة في جلسة اليوم أحد الضحايا من الطالبات حول ما دار من اعتداء المتهم على المجني عليها، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بكفر الشيخ أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان ذاته اعتدى على الأطفال الخمسة، مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض السكين.