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إجراء حركة تنقلات فى بعض الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:52 م
إجراء حركة تنقلات فى بعض الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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استكملت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، الهيكل الإداري الخاص ببعض الوظائف القيادية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.

وتم تسكين محمد عبد الفتاح إسماعيل خضر، وكيلاً للإدارة التعليمية بسمنود، ومحمد السيد حسن السقا، وكيلاً للإدارة التعليمية بكفر الزيات، والدكتور  جمال عبد الحميد محمد حضره، وكيلاً للإدارة التعليمية ببسيون، وذلك نتيجة المقابلات الشخصية التي تمت بإعلان يوليو 2022.

كما قام وكيل الوزارة بتكليف عبد الفتاح طه عبده، بتسيير أعمال مدير عام التعليم العام، وتكليف محمد أحمد إبراهيم أبو ليمون، بتسيير أعمال مدير إدارة بسيون التعليمية، تكليفاً مؤقتاً لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً.

 

 


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