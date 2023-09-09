أول قطفة بالزغاريد.. انطلاق موسم جنى القطن بغيطان الشرقية

ويقول المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية مدير عام الزراعة أنه تم زراعة 43 الفو 500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 الذي يتميز بالنمو الثمري عن الخضري وغزارة ثمارة وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلي نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري .هذا علاوة علي تحقيقه إنتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية.

ومن جانبه قال المهندس" أشرف طه نصير" مدير عام الزراعة، إن زراعة محصول القطن بدأت في منتصف شهر أبريل، وتستمر حتى منتصف مايو ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة متمثلة في ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، منوها، أنه قد انتشرت زراعات القطن في المراكز الشمالية بالمحافظة،وهى الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر واولاد صقر وكفر صقر وأبو كبير وديرب نجم وبلبيس ،وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علاوة علي وقوعها في نهايات الترع واكتساب المزارعين في تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم علي تحقيق أعلى إنتاجية،ولتحفيز المزارعين علي سرعة زراعة القطن في المواعيد المحددة تم توفير البذور المنتقاة والمبيدات المدعمة في الجمعيات الزراعية وإجراء الحرث العميق تحت التربة وتسوية الأراضي بالليزر بسعر رمزي وتطهير المصارف والمساقي الرئيسية والفرعية.

فيما أوضح المهندس " أشرف الدمرداش" مدير عام الإرشاد الزراعى، إنه تم عقد العديد من الندوات الارشادية بنطاق القرى المنزرع بها محصول القطن، لتبصير المزارعين بأفضل طرق زراعة القطن والمقننات المائية والأسمدة لكل فدان وكذلك تقرر اعداد حقول إرشادية تتراوح مساحتها ما بين فدانين و٥افدنة لتكون بمثابة نماذج زراعة الذهب الأبيض يقوم خلالها أساتذة مراكز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بتطبيق الطرق المثلي للزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان كما تقرر تكليف ٢٠٠٠مهندس ومشرف زراعي للإشراف على زراعات القطن منذ بذر البذور حتى جني المحصول وتشكيل لجان من إدارات المكافحة والمتابعة والإرشاد الزراعي للمرور الدوري علي زراعات القطن لاكتشاف أي إصابات مبكرة بالافات الأولية ولطع دودة ورق القطن ، و لتطبيق خطة متكاملة لمكافحة.

وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعي أنه تم نشر مصائد وسط الزراعات لرصد فراشات ديدان اللوز وتحديد نسبة الإصابة بها ورشها علي الفور ،كما تم إجراء الصيانة اللازمة لمعدات وآلات الرش موضحا أنه تم رش زراعات القطن بدءا من شهر يوليو بالمبيدات الوقائية و لثلاث مرات متتالية،وسوف ينطلق موسم جني محصول القطن ،في منتصف شهر سبتمبر المقبل ويحقق الفدان زيادة في الإنتاجية عن العام الماضي من المنتظر أن يصل متوسط إنتاج الفدان من ٩الي 12 قنطارا بزيادة قنطارين عن العام الماضي.

ومن جانبه قال المهندس " أحمد العساس" مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد بداية فتح المزاد هذا العام بسعر 5500 الف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، على غرار العام الماضي كان بداية فتح المزاد 3000 جنيه، وهذا يضمن للمزارع الشرقاوى هامش ربح عالى هذا العام من محصول القطن، منوها أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، وكذلك من باب حرص الدولة على تشجيعها ودعمها للفلاح المصرى فى ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة، والعمل على تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.