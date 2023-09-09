اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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أوكرانيا: مقتل 257 روسيا وتدمير مدفعين في اتجاه باخموت

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:20 م
أوكرانيا: مقتل 257 روسيا وتدمير مدفعين في اتجاه باخموت الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية إيليا يفلاش اليوم السبت أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت مدفع هاون ذاتي الدفع من طراز 2S4 Tyulpan ومدفعا من طراز بايون 2S7، فضلا عن مقتل 257 روسيا في اتجاه باخموت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر يفلاش - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "نواصل تحقيق النجاح في قطاع باخموت، خاصة بالقرب من كليششيفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين عملوا بشكل مثمر باستخدام أنظمة الرادار المضادة للبطاريات والطائرات بدون طيار من طراز FPV. وبالأمس، دمرت القوات الأوكرانية خمسة مدافع روسية من طراز D-30 ومدفعين هاوتزر من طراز Msta-B ومركبة قتال مشاة وثلاث دبابات وسبعة مستودعات ذخيرة ونقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار.

وتابع "تمكنا من تدمير نظام قوي للغاية هو مدفع هاون 2S4 Tyulpan عيار 240 ملم ذاتي الدفع. وهو أقوى قطعة مدفعية برميلية يمتلكها جيش روسيا في ترسانته، كما دمرنا نظاما أصغر للدفع الذاتي من طراز 2S7 Pion".


أوكرانيا

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باخموت

الحرب الروسيه

الحرب الروسية الأوكرانية



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