اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 268 ألفا و140 جنديا منذ الحرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:25 ص
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 268 ألفا و140 جنديا منذ الحرب الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 268 ألفا و140 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و544 دبابة و8 آلاف و739 من المركبات المدرعة و5 آلاف و789 من النظم المدفعية و757 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و508 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و298 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 870 من المعدات الخاصة و4 آلاف و588 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".

 


أوكرانيا

الجيش الروسي

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. ماسك: رفضت طلبا من كييف لاستخدام "ستارلينك" فى هجوم على روسيا.. زيلينسكى: التفوق الجوى الروسى "يوقف" الهجوم الأوكرانى المضاد.. والدنمارك: وصول أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:00 ص

ماسك: رفضت طلبا من كييف لاستخدام "ستارلينك" فى هجوم على روسيا

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:14 ص

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الجيش اللبناني: الوضع على الحدود يزداد سوءا.. القضاء الأمريكي يسجن رجل أعمال روسيا 9 سنوات.. الدنمارك تعلن وصول أول 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة