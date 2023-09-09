أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 268 ألفا و140 جنديا منذ الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 268 ألفا و140 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و544 دبابة و8 آلاف و739 من المركبات المدرعة و5 آلاف و789 من النظم المدفعية و757 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و508 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و298 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 870 من المعدات الخاصة و4 آلاف و588 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".