أوقاف دمياط تكرم 700 طفل ضمن البرنامج التثقيفى

دمياط معتز الشربيني

أقامت مديرية الأوقاف فى دمياط ، احتفالاً بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، لتكريم 700 طفل من أطفال البرنامج التثقيفى، وذلك للمرة الأولى التى يتم تكريم هذا العدد الكبير من الأطفال.

وأنابت محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد فى حضور هذا الاحتفال، والذى نقل تحيات وتهنئة المحافظ لأبنائها وبناتها، كما أشار الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف بدمياط إلى دعم محافظ دمياط المستمر لأنشطة المديرية والذى ينبع من إيمانها الشديد بأهمية التعاون للوصول بالمبادرات الدعوية والثقافية للنشء وتوعيتهم بالفكر الوسطى المستنير، حيث أهدى الدكتورة منال عوض درعًا تذكاريًا تقديرًا لتلك الجهود تسلمه عنها السكرتير العام المساعد.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات إنشاد دينى ومدح الرسول الكريم قدمه أبناء وبنات البرنامج، واختتمت فعالياته بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الأطفال.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.