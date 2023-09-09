أخبار 24 ساعة.. التعليم: إجراء قانونى ضد المعلمين الحاصلين على إجازة ويعملون بالدروس الخصوصية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير الصحة يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه ودعمه للمؤتمر والقضايا السكانية
ما حكم المضمضة فى الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة؟ الإفتاء توضح
متحدث الصحة يكشف التوصيات النهائية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية .. تفاصيل
التعليم تحذر المدارس من الترويج لأى مقررات دراسية غير الصادرة عن الوزارة
وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لمناقشة سبل التعاون المشترك
المخلفات وإدارة المحميات .. أبرز الفرص الاستثمارية الخضراء بالمنتدى البيئى والمناخى
وزير النقل يستقل مترو الخط الثالث للاطمئنان على جاهزية المحطات الجديدة قبل الافتتاح
المفتى: لابد من إدراك الواقع عند تطبيق الأحكام الشرعية
التضامن في أسبوع.. انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة إلى 48%
التعليم: إخطار ولى الأمر بغياب ابنه.. وتوجيهات بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية
رئيس جامعة حلوان يتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات عقب مرورها بالجامعات المصرية
التعليم: إجراءات قانونية ضد المدارس الخاصة المخالفة للائحة المصروفات الدراسية
وزير الصحة يؤكد أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية
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