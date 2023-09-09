اليوم السابع
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آليات التقدم بشكوى لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:00 ص
آليات التقدم بشكوى لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية النيابة الادارية
كتب عبد الله محمود

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الشكوى أو التظلم هى حق أصيل من حقوق المواطن التى كفلها له الدستور والقانون، حيث حدد القانون جهات وهيئات رقابية أون نيابية، تضمن له التقدم بشكواه بحرية دون أى قيود وفى سرية تامة تحفظ له عدم الكشف عن هويته كى يطمأن ويقدم كل ما لديه من معلومات دون خوف. 
 
فمنذ أيام أنشأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس إدارتين جديدتين هما "الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتى وضعت لها آليات وضوابط يمكن من خلالها تلقى هذه المنظومة كافة الشكاوى والمعلومات عن قضايا الفساد.
 
وفى السطور التالية نستعرض كيفية التقدم بشكوى النيابة الإدارية:
 
1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
 
2. البريد الإلكترونى "shakwa@ap.gov.eg" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.
 
3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.
 
4.الفاكس على رقم 0238245231.
 
5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.
 
6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر.
 

النيابة الإدارية

منظومة الشكوى

مكافحة الفساد

الخط الساخن

تطبيق الواتس اب



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