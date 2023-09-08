اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 09:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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10 ضحايا وإصابة 3 أخرين بانفجار غاز في منغوليا الداخلية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 08:27 ص
10 ضحايا وإصابة 3 أخرين بانفجار غاز في منغوليا الداخلية انفجار - أرشيفية
ا ش ا

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أفاد التلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، اليوم الجمعة، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في حادث انفجار غاز وقع في ورشة بمدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

ونقل التلفزيون عن السلطات المحلية أن انفجار غاز عالي الضغط وقع بعد ظهر الخميس وتسبب بمصرع 8 عمال في ورشة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 4 عمال أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق.

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات المحلية أنه تم العثور على جثة أخرى في مكان الحادث، فيما جرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.

 

 


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