10 ضحايا وإصابة 3 أخرين بانفجار غاز في منغوليا الداخلية

أفاد التلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، اليوم الجمعة، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في حادث انفجار غاز وقع في ورشة بمدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

ونقل التلفزيون عن السلطات المحلية أن انفجار غاز عالي الضغط وقع بعد ظهر الخميس وتسبب بمصرع 8 عمال في ورشة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 4 عمال أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق.

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات المحلية أنه تم العثور على جثة أخرى في مكان الحادث، فيما جرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.