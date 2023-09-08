اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 03:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الطاقة الروسية: موسكو وكوبا تناقشان بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 03:00 ص
وزارة الطاقة الروسية: موسكو وكوبا تناقشان بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة روسيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا وكوبا تجريان مناقشات حول بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة فى الدولة الجزيرة وتحديث منشآت الطاقة الحالية في كوبا. 
 
وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة (تاس) أنه بعد اجتماع عمل بين نائب وزير الطاقة الروسى يفغينى جرابتشاك ووزير الطاقة وصناعة التعدين الكوبي فيسنتى دى لا أو ليفى، ناقش الطرفان التعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنتاج النفط.
 
وقال جرابتشاك في البيان، إن "قطاع الطاقة الكهربائية يلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد جمهورية كوبا ويجب أن يصبح الأساس لتنمية جميع القطاعات، بما في ذلك الوقود والطاقة".

روسيا

كوبا

محطات نوويه

يفغينى جرابتشاك

فيسنتى دى لا أو ليفى

امريكا اللاتينيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة