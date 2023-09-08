وزارة الطاقة الروسية: موسكو وكوبا تناقشان بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة

وكالات

قالت وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا وكوبا تجريان مناقشات حول بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة فى الدولة الجزيرة وتحديث منشآت الطاقة الحالية في كوبا.

وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة (تاس) أنه بعد اجتماع عمل بين نائب وزير الطاقة الروسى يفغينى جرابتشاك ووزير الطاقة وصناعة التعدين الكوبي فيسنتى دى لا أو ليفى، ناقش الطرفان التعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنتاج النفط.

وقال جرابتشاك في البيان، إن "قطاع الطاقة الكهربائية يلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد جمهورية كوبا ويجب أن يصبح الأساس لتنمية جميع القطاعات، بما في ذلك الوقود والطاقة".