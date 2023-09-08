وأضاف عبد الغفار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن من خلال هذه المحاضرة تم استعراض الدور البحثي للهيئة وأنه تم إجراء 500 بحث على مدار عام ونصف وأن ما تم نشره يقرب من 250 بحثا.

كما تم إنشاء مركز دعم الباحثين لمساعدة الباحثين عن طريق توفير كل المعلومات والإحصائيات اللازمة لهم، لافتا إلى أنه تم توفير مجلة علمية لمساعدة الباحثين وتوفير جميع المقالات التي تساعدهم في إجراء الأبحاث.

وتابع أن هناك 25 مركزا تدريبيا مجهزا كما يوجد مركز التدريب الرئيسي بالهيئة وهو يتميز بخاصية المحاكاة، وأن هذه المراكز تخص الجهاز الهضمي والمناظير.

وأوضح أن الهيئة توفر 24 دبلومة معتمدة ويتم حاليا الإعداد لدبلومة عن زراعة الكلى بالتعاون مع world kidney academy وسوف يكون الجزء العملي في مصر، وأن هناك أكثر من 75 برنامجا تدريبا بالهيئة في العديد من التخصصات، وأنه تم تدريب العديد من الأطباء.

وفيما يخص الخدمة العلاجية، قال عبد الغفار أن الهيئة حريصة على تقديم خدمة علاجية متطورة في مجال القلب والجهاز الهضمي مثل معهد القلب ومعهد الرمد بالإضافة إلى أن مستشفى أحمد ماهر يوجد أفضل مناظير الجهاز الهضمي.

وأضاف أنه أيضا يتم عمليات زراعة القوقعة بمعهد السمع والكلام وكذلك معهد الكلى الذي يقدم خدمات طبية متميزة للمرضى وأيضا معهد التغذية وهو المسئول عن سلامة وترخيص الغذاء وتغذية الأطفال والتقزم والسمنة وشارك في المبادرات وله العديد من الأبحاث العلمية ويتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسيف.

وأوضح أيضا أن معهد التأهيل الحركي وهو من المعاهد العريقة، وأنه تم الانتهاء من مصنع الأطراف الصناعية، وتابع أنه سوف يتم إنشاء المدينة الطبية وسوف تضم ثلاثة آلاف سرير، و1000 سرير رعاية مركزة وأكثر من 200 غرفة عمليات وبها أسرة استقبال وطوارئ وسوف تقدم خدمات البحث العلمي في العديد من المجالات الطبية الصعبة والدقيقة، كما سيتم في إعداد هذه المدينة أنها تكون مدينة خضراء بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعنصر البشري.