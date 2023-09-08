موقف البياضية لخدمة أهالى قرى مدن غرب وشمال وشرق الأقصر فى 10 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر ، على مدار الفترة الماضية العمل فى المشروع القومى لتطوير موقف البياضية لخدمة الركاب بقرى ونجوع غرب وشرق المحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال المشروع عبر رصف الطرق وعمل توسعات بشارع الموقف، حيث يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، والقضاء على مشاكل التكدس المرورى.

وشملت تفاصيل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية، ما يلي:-

1. تم عمل أسوار خارجية حول الموقف تحمل طابع الهوية البصرية لتأمين الموقف والتحكم فى الدخول والخروج

2. تم عمل بوابات ذكية للتحكم فى الدخول والخروج للسيارات من وإلى الموقف إنشاء جديد

3. تم عمل محلات تجارية عدد 11 محل وكافيتريا لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف

4. تمت أعمال حمامات جديدة لخدمة المواطنين

5. توفير أماكن انتظار للمواطنين عن طريق عمل برجولات خشبية مزودة بكراسي تحمل طابع الهوية البصرية

6. عمل زراعات للتظليل وعمل أحواض زراعات داخل الموقف

7. إنشاء مسجد جديد بسعة 200 مصلى لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف

8. تطوير اللاند سكيب الخاص بالموقف عن طريق عمل تشطيبات متنوعة من الخرسانة المطبوعة والبازلت والانترلوك

9. تطوير الواجهات الخاصة بمكاتب العاملين بالموقف والمحلات القائمة

10. تم رفع كفاءة مظلات إنتظار السيارات بنسبة تنفيذ 100%