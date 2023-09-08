مركز الدراسات الحرة بكلية فنون جميلة الأقصر يعلن فتح باب قبول دفعة جديدة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور وليد عبد الله مدير مركز الدراسات الحرة للفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة بالأقصر، بعد سلسلة النجاحات العام الماضى، عن فتح باب القبول للتقديم لدفعة جديدة فى كافة الأقسام بالمركز، والتى تشمل (الديكور_ التصوير_ الجرافيك _النحت الأزياء والموضة_ الميديا والبرامج).

وأوضح الدكتور وليد عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة على مدار الفترة الماضية، حيث يكون فى قسم الديكور مدة البرنامج سنتين مقسمة إلى 4 مستويات، وقسم التصوير مدة الدراسة سنة مقسمة إلى 2 مستوى، وقسم الجرافيك مدة الدراسة سنة مقسمة إلى 2 مستوى، وقسم النحت مدة الدراسة سنة مقسمة إلى 2 مستوى، وقسم الأزياء والموضة مدة الدراسة سنة مقسمة إلى 2 مستوى، وقسم الميديا والبرامج مدة الدراسة سنة مقسمة إلى 2 مستوى، على أن يختار الطالب القسم الذي يرغب التخصص فيه.

ويحق للطالب التقدم بالالتحاق للدراسة والجمع بين أكثر من قسم في برنامج دراسي واحد، وتكون الدراسة بمقر كلية الفنون الجميلة التي تأسست منذ أوائل التسعينات، والتي أشرفت على جودة التعليم وتخرج الكوادر من الفنانين والمتخصصين في مجالات شتي، ويتم التأهيل والتدريب علي أيدي الأكاديميين من أساتذة الجامعة وخبراء كلية الفنون الجميلة بخبرات علمية وعملية إحترافية تساعد الدارس بالتواجد فى سوق العمل بقوة مع صقل الموهبة.

أما عن شروط التقديم للالتحاق بالمركز، فهى تشمل ما يلى:- (عدد 4 صورة شخصية – 2 صورة من الرقم القومى – 2 صورة من المؤهل - تسجيل استمارة الالتحاق بالقسم - تسديد رسوم الدراسة - التسجيل المباشر بمركز الدراسات الحرة بكلية الفنون خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهراً)، وللإستفسار والتقديم يتم التوجه إلى كلية الفنون الجميلة بمكتب شئون الطلاب بالدور الأرضي بقسم الدراسات الحرة.