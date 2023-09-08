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مباحثات ليبية– أممية حول الوضع السياسى والأمنى الحالى فى البلاد

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص
مباحثات ليبية– أممية حول الوضع السياسى والأمنى الحالى فى البلاد جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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ناقش الممثل الخاص للأمين في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، مع عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد، حيث شددا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.

وأضاف باتيلي على حسابه في منصة "إكس"، اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

جدد المبعوث الاممي لدى ليبيا التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً.

 

 

 


اخبار ليبيا اليوم

المبعوث الاممى لدى ليبيا

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