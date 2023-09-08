"ماسك" سحرى لإزالة بقع الوجه الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فى الطقس الحار

كتبت مروة محمود الياس

أكثر ما تعانيه السيدات خلال الطقس الحار، هي المشكلات التي تسببها آشعة الشمس للبشرة، فمنها التصبغات والبقع الداكنة التي تصيب الوجه والرقبة واليدين، كذلك الإسمرار الشديد ، مهما كان نوع الكريم المضاد للشمس الذى تستخدمه المرأة، ومهما كانت درجة حمايته من الشمس.لابد من وضع ماسكات طبيعية لإزالة البقع والاسمرار

تعانى البشرة خلال الطقس الحار أيضا من عدم توحيد في اللون، وزيادة في حدة الالتهابت والتحسس، وفى تقرير مطول نشره موقع stylecraze ، ذكر أن ارتفاع الحرارة، وزيادة فرص التعرض لآشعة الشمس بشكل مباشر، يجعل الجلد في حالة تحسس، وعرضة للمشكلات الالتهابية.

وينصح التقرير بعمل "الماسكات" التي تحتوى على الزبادى، فهو مهدئ عام للجلد، يساعد على نضارتها وتقليل حدة الآثار الضارة التي أحدثتها آشعة الشمس، وهناك "ماسك " أو قناع يعد من الماسكات الساحرة، والتي تظهر نتيجتها على البشرة بشكل مباشر، فيعزز نضارتها وتحسين حالة الجلد، ويقاوم التضبعات ويعزز توحيد لون البشرة، ويقلل من ظهور البقع الداكنة.

ماسك الزبادى لنضارة البشرة

يقدم التقرير طريقة "الماسك" الصحى، الذى يعزز نضارة الجلد على النحو التالى:

ضعى بضع ملاعق من الزبادى البارد، وضعى عليهم بضع قطرات من كبسولات فيتامين e بحيث تقومى بإفراغ ما يقارب الكبسولتين، وإذا كان وجهك لا يعانى تحسسا شديدا ضعى قطرتين من عصير الليمون على الخليط، وضعيه على وجهك النظيف الجاف تماما لمدة 15 دقيقة، ثم قومى بغسيل الوجه بالماء البارد ونظفيه جيدا وجففيه برفق، وكررى وضع القناع مرتين خلال الأسبوع.