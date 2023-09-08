لو فصيلة دمك "0" تعرف على نظامك الغذائى والريجيم الأفضل

كتبت فاطمة ياسر

أثبت العلم الحديث أن لكل فصيلة من فصائل الدم طبيعية معينة، ولهم طريقة ميعنة في نوعية وطبيعية الطعام المتناول، ولذا يجب التعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعة والريجيم الجيد لأصحاب فصيلة الدم "O"، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور ماهر أحمد القبلاوى أستاذ العلاج الطبيعى والسمنة في كلية طب القصر العيني.

الأطعمة المسموح بيها لأصحاب فصيلة الدم "O" هي:



-اللحوم :



لحم البقر – الأرانب – الغنم – الكبد – القلب – الدجاج – الفروج – الديك الرومى – لحم النعام

-الاسماك :



السالمون – السردين – سمك الماكريل – السمك البلطى – السمك البورى – المحار- الجمبرى – الاستاكوزا – الأصداف

-مشتقات الحليب :



الجبن القريش خالية الدسم – جبن الغنم – حليب الصويا – الحليب خالى الدسم

-الخضروات :



الخضروات الورقية – الخضراوات الخضراء – البروكلى – الثوم – الفجل – الخس – البصل بأنواعه – البامية – البقدونس – الفلفل – السبانخ – الطماطم – البازلاء- الكرفس – الزيتون الأخضر

-الفاكهة:



التفاح – التين – البرقوق – العنب – الجوافة – الأناناس – الخوخ – الكمثرى – البطيخ – المشمش – الكانتالوب – البلح الأحمر

-المشروبات :



الزنجيبل – النعناع – الشاى الأخضر – عصير الأناناس – عصير البرقوق – عصير الخوخ – عصير العنب – عصير الخضار – عصير الطماطم – عصير الخيار- عصير الجزر

-الأطعمة الممنوعة:-



-اللحوم :



البط – الأوز

-الاسماك :



الكافيار – السبيط – التونة – الأنشوجة – القراميط – الأسماك المعلبة – الأسماك المخللة – الأسماك المجمدة

-مشتقات الحليب :



الجبن الامريكى – الجبن السويسرى – الجبن الأزرق – الألبان بأنواعها – جبن الكريمة

-الخضراوات :



الباذنجان – الكرنب بانواعه – القرنبيط – المشروم – الزيتون الأسود – البطاطس – الأفوكادو

-الفاكهة:



البرتقال – التوت – الفراولة - اليوسفى – الكيوى – الجريب فروت

-المشروبات :



القهوة – الشاى الأسود العادى – الصودا – المشروبات الغازية الدايت – الكحوليات

أما عن الريجيم الخاص بأصحاب فصيلة الدم "0" فهو كالتالي:



-الإفطار



2 ملعقة جبن قريش + 1 عيش سن أو علبة زبادى لايت + 2 ملعقة شوفان

-بين الوجبات



عصير تفاح أو جوافة أو أناناس أو خوخ أو جزر

-الغدا



سمكة مشوية ( بلطى أو بورى ) ربع كيلو + طبق سلطة خضراء ( خس – خيار – بصل – جرجير – طماطم )

أو نصف فرخة مشوية + طبق خضار مسلوق ( بروكلى – خرشوف – باميه – كوسة – سبانخ )

-بين الوجبات



2 ثمرة تفاح- كانتلوب - كمثرى

-العشا



طبق صغير سلطة أو طبق خضار مسلوق

2 ثمرة فاكهة

علبة زبادى لايت + ملعقة شوفان.