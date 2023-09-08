اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 02:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

قيس سعيد: من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:00 م
قيس سعيد: من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا قيس سعيد رئيس تونس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده وتقديره في 2011 بالإضافة إلى 10%.

وأكد الرئيس التونسي أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا، مشددا على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الاموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له.

وشدد على أن هناك ما يثبت استيلائهم على هذه الأموال، مشددا على أن الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات اخرى لاسترجاع امواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.

 


قيس سعيد

الرئيس التونسي

تونس

اخبار تونس

رئيس تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة