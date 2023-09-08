ضبط متهمين سرقوا 5 أبواب من المقابر بالقناطر الخيرية والبحث عن الثالث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر بقرية شبرا شهاب دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بينما تمكن متهم آخر من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ضبط أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط اثنين من اللصوص يسرقون أبواب المقابر الحديدية ليلًا، وتمكن متهم آخر من الهرب، حيث تبين سرقة 5 أبواب مقابر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على المتهمين وأدوات السرقة من "عتالات، ومقص لكسر أقفال أبواب المقابر، وتروسكيل"، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وضبط المتهم الهارب.

وتكثف أجهزة الأمن بالقناطر الخيرية من جهودها لضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.