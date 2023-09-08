ضبط راكب بمطار برج العرب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طيران الخطوط العربية القادمة من برجامو، تم ضبط 26 شريط بها أقراص مخدرة مخباة بين طيات الملابس الخاصة براكب مصرى الجنسية.

قرر مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.