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شروط وضوابط تجب مراعاتها للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:30 ص
شروط وضوابط تجب مراعاتها للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها وزاة التموين
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم وزارة التموين خدمات متعددة من بينها خدمة التقديم على مخبز تموينى، ويرصد اليوم السابع، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها.

مراعاة الضوابط التالية للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها:

1-   تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفي بحاجة السكان
2-   عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الافرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين .
 
الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة :
1-   مساحة المخبز لا تقل عن 65 م .
2-   ارتفاع المخبز لايقل عن 4 م  ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى .
3-   مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.
4-جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة وأن يتم العجن أليا فى حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.
5-   دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.
6-عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما .
7-   الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة معزول حراريا .
8-   تزويد تغذية الوقود بمحابس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق .
9-    لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها  ( طنبوشة )
10-    سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار .
11-   وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج .
12-   أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الامن الصناعى
13-   الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز .
14-    وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فاترينة عرض الخبز وارفف للتهوية و مضاء بالكهرباء .
 

مخبز تمويني

التموين

إنشاء مخبز

فرن بلدي



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