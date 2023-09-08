شاهد جدارية نفرتارى الزوجة الملكية لرمسيس الثانى بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

جُسدت الملكة نفرتارى، الزوجة الملكية للملك رمسيس الثانى، فى عدة مشاهد مختلفة على المعابد، وكذلك جُسدت على عدة تماثيل مختلفة، وأُطلق عليها عدة ألقاب مختلفة منها زوجة الملك العظيم، ويضم متحف آثار الغردقة عدة منحوتات لها من خلال جداريات وتماثيل جسدتها.

الملكة نفرتارى حملت لقب سيدة الأرضين، بجوار لقب زوجة الملك العظيم، وكذلك زوجة الثور القوى، وتزوجت من رمسيس الثاني قبل توليه حكم البلاد وأنجبت 6 أبناء، منهم الأمير آمون حر خبش اف والأميرة ميريت آمون.

وقال مينا مكرم، وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، إن نفرتاري ظهرت فى العديد من المشاهد العظيمة لعل أفضلها وأعظم تكريم حصلت عليه هو مقبرتها الفريدة في وادي الملكات بمدينة طيبة، وكذلك معبد صغير في أبو سمبل.

وأضاف أنه فى السنوات الأخيرة تدهورت صحة الملكة نفرتاري فأخذت مكانها ابنتها ميريت آمون المفضلة لدى الملك رمسيس الثاني.