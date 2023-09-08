حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

نفذ قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان بمدينة الإسماعيلية ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع العشريني وشارع المستشفى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، ورفع 300 حالة إشغال، بجانب رفع ومصادرة 30 إستاند حديد، و20 كرسي بلاستيك و10 إستاند إعلانات بدون ترخيص.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتتفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.





