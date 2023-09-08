حبس المتهمين بقتل عامل ظنا منهم سرقته هاتف أحدهم بمدينة بدر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة بدر، حبس 4 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على عامل حتى الموت ظنا منهم أنه سرق هاتف أحدهم، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، كما قررت النيابة تشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، حيث تبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه وجود أثار تعذيب فى أنحاء متفرقة من جسده .

نجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة، حال تواجده بالشقة محل سكنهم، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة، إلا إنه توفى أثناء ذلك، تم القبض على المتهمين واحالتهم لنيابة القاهرة الجديدة.