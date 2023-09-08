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جهود الوحدات المحلية بالمنوفية فى متابعة أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:44 ص
جهود الوحدات المحلية بالمنوفية فى متابعة أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " جانب من الأعمال
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .
 
يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
 
جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ، بهدف تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 

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