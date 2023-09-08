جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا مع راكب أجنبى

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنه الصيادلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين علي طيران إير كايرو تم الاشتباه في راكب يحمل جنسيه أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 7 جرام من نبات الماريجوانا المخدر ومطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأه بداخل جواربه الشخصيه أسفل قاع الشنطه بمكان يصعب الوصول إليه.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على الأستاذ سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.