بريطانيا: الانتخابات بالأراضي الأوكرانية محاولة روسية لاكتساب الشرعية

أ ش أ

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في الأراضي المحتلة في أوكرانيا ما هي إلا "محاولة لإضفاء الشرعية على مطالباتها التي لا أساس لها من الصحة في الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

وأضاف الوزير البريطاني -في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) اليوم الجمعة- أنه "لا يمكنك إجراء انتخابات في بلد آخر. وأن الانتخابات الصورية التي أجرتها روسيا في أوكرانيا هي محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بشأن الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

يذكر أن الاتحاد الروسي أعلن عن "انتخابات إدارات الاحتلال المحلية" في الأجزاء المحتلة مؤقتًا من أراضي مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا، بالإضافة إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، والتي ستقام في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2023 -على حد قول وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن "الانتخابات غير القانونية التي أجرتها روسيا في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا لن يكون لها أي عواقب قانونية ولن تغير وضع الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي".

يذكر أيضا أن المفوضية الأوروبية أدانت انتخابات موسكو في الأراضي المحتلة في أوكرانيا.