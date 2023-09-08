اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثان غدا ولمدة 3 أيام

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:00 ص
بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثان غدا ولمدة 3 أيام تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب – محمد صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:tansik.digital.gov.eg  للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم غد السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.

يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 


تنسيق الدور الثانى

موقع التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على طريقة التقديم على موقع التنسيق الإلكترونى للدور الثانى للثانوية العامة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:05 ص

رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:56 ص

مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان السبت المقبل

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:02 ص

تنسيق الدور الثانى.. جامعة حلوان الأهلية تعيد فتح باب التقدم الإلكترونى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:20 ص

تنسيق الدور الثانى.. قائمة المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة