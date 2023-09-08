اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

المفتى: لابد من إدراك الواقع عند تطبيق الأحكام الشرعية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 م
المفتى: لابد من إدراك الواقع عند تطبيق الأحكام الشرعية د شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفتوى ميراثا نبويا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح سديد وبمنطلقات منضبطة نستطيع بها أن نحمى المجتمعات، ونراعي المتغيرات، والسياقات.
 
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض.
 
وتابع: فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.
 
وأشار المفتي إلى أن منصب الفتوى مسئولية كبيرة، ومنصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقِّع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين. وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح.

شوقى علام

مفتى الجمهورية

الاحكام الشرعية

حمدى رزق

برنامج نظرة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مفتى الجمهورية يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون الدينى والإفتائى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:23 م

مفتي الجمهورية يحتفي بتخريج دفعة جديدة من علماء ماليزيا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:15 ص

جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهمين بقتل عامل لمفتى الجمهورية

الخميس، 31 أغسطس 2023 03:27 م

مفتي الجمهورية: توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية أولوية دار الإفتاء

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:46 م

مفتى الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول العربية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة