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القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:39 م
القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو الجيش الروسى
أحمد علوى

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أفاد قائد مجموعة "بارس - 10" التابعة للقوات الروسية، بأن مقاتلي المجموعة أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تابعة لقوات نظام كييف.

وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلو المجموعة التطوعية الروسية "بارس -10" أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تبلع قيمتها 550 ألف يورو تابعة للقوات الأوكرانية، والتي كانت تحلق في اتجاه إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف: "تم إسقاطها(المسيرة) باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية، وقد تم بالفعل تسليمها للمتخصصين لدراستها".

وتظهر المقاطع التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، الطائرة دون طيار التشيكية من طراز "بريموكو وان"، التي سقطت على لأرض خزان للمياه سابق في كاخوفكا، والذي لا يوجد فيه ماء حاليا، لكن القاع لم يجف تماما ويشبه المستنقع.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

 


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