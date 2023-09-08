الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ميلونى جنيه

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وقام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه).