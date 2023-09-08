اليوم السابع
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الجيش العراقى: خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربى

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:00 م
الجيش العراقى: خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربى فى العراق، مشيرا إلى أن الحدود العراقية السورية تخضع لسيطرة القوات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء يحيى رسول، قوله إنه "يتم العمل على تعدد مصادر التسليح فى العراق، حيث دخلت خطوط انتاجية جديدة فى التصنيع الحربى، ونعمل على إنتاج العديد منها، الخفيف والمتوسط".

وحول الدفاع الجوى العراقى، أوضح "رسول"، أنه "يحظى بالأولوية فى التطوير، لاسيما وأن العراق منفتح على دول عديدة في ملف تسليح الدفاع الجوى".

وبشأن المفاوضات مع واشنطن، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "المفاوضات الأخيرة حددت ملف التواجد الأمريكي، ولقد كانت هذه المفاوضات ناجحة، اذا تم العمل مع الجانب الأمريكي بمجال التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات وتم تشكيل لجنة عليا بشأن ملف التواجد العسكري الأمريكي، اما التحالف الرباعي فيعمل على التعاون الاستخباري".

وحول ملف الحدود، قال ، إن "الحدود العراقية السورية تخضع لسيطرة القوات العراقية، وهي محصنة بشكل كبير، وسيتم تسليم الملف الأمني لصلاح الدين والانبار ونينوى الى وزارة الداخلية العام المقبل".

 


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