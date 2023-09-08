وأوضح مصدر فى مجمع الصناعات الدفاعية الروسية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن قنبلة الدخان اليدوية تؤمن التمويه وحماية الأفراد والمعدات الحربية من ضربات الصواريخ الموجهة فى مجال الأشعة تحت الحمراء والأسلحة فائقة الدقة المزودة بأجهزة التصويب الحرارية، حيث يشكل الدخان في لحظة تشغيلها، ما يسمى بـ"ستار فوري" في الجو، أما العنصر المدخن فيستمر في تغذية الستار بالدخان.

وتعمل قنبلة الدخان فى ظروف درجات الحرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر، كما أنها تضمن التمويه لفترة قصيرة من الأسلحة فائقة الدقة في مجال الأشعة تحت الحمراء بفضل تشكيل مناطق حرارية ذات درجة حرارة مرتفعة.