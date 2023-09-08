اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 08:08 م
الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أدانت الجزائر "بشدة" الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي، معربة عن تعازيها وتضامنها معها في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليها آفة الإرهاب.

وجددت الجزائر- في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، التأكيد على قناعتها الراسخة بأنه يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب، من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المعروف "بمسار الجزائر" الموقع عام 2015.

وأكدت الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معها في تنفيذ هذا الاتفاق؛ لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد.

 


مالي

هجوم مالي

الارهاب في مالي

الجزائر

عبد المجيد تبون



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