الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

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أدانت الجزائر "بشدة" الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي، معربة عن تعازيها وتضامنها معها في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليها آفة الإرهاب.

وجددت الجزائر- في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، التأكيد على قناعتها الراسخة بأنه يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب، من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المعروف "بمسار الجزائر" الموقع عام 2015.

وأكدت الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معها في تنفيذ هذا الاتفاق؛ لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد.