التموين تطرح منتجات حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافى في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات .

ومن جانبه، قال اللواء على أشرف عبد المجيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ اليوم السابع أن الشركة تستعد اعتبارا من يوم الأحد المقبل لطرح حلوى المولد من المصانع التابعة لها.

وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ 85 جنيها لعلبة الحلوة السادة وزن كيلو جرام، كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس وزن 1 كيلو ب 100 جنيه ، وعلبة حلوة سادة لوكس وزن 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس وزن 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة فاخرة مكسرات 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوة فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنه 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف اللواء على أشرف أنه سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة، لافتا إلى الشركة ستنتج أكثر من 25 طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة ويتم طرحها بمنافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين .