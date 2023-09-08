التعليم تحذر المدارس من الترويج لأى مقررات دراسية غير الصادرة عن الوزارة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حظر الاستخدام أوالترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة، كما قررت منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية، وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية لل عام الدراسي الجديد ، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .