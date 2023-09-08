اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الأمن العام يضبط هاربا من 113 سنة سجنا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:23 م
الأمن العام يضبط هاربا من 113 سنة سجنا حملة امنية
محمود عبد الراضى

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نجح قطاع الأمن العام في ضبط (ربة منزل- مقيمة ببنى سويف "محكوم عليها بالحبس  103 سنة فى 74 حُكما)، وضبط (مزارع- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس  35 سنة وكفالات مالية فى 81 حُكما) ،وضبط (مالك مزرعة سمكية- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 42  سنة وكفالات مالية فى 120 حُكما).
 
وتمكنت الجهود من ضبط (سائق- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 113 سنة فى 82 حُكم، وضبط (مزارع- مقيم بالفيوم "محكوم عليه بالحبس 42  سنة وكفالات مالية فى 65 حُكم).

ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

المادة 139 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصرى.

 

حملة امنية

الامن العام

الداخلية



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