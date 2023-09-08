الأمن العام يضبط هاربا من 113 سنة سجنا

محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام في ضبط (ربة منزل- مقيمة ببنى سويف "محكوم عليها بالحبس 103 سنة فى 74 حُكما)، وضبط (مزارع- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالات مالية فى 81 حُكما) ،وضبط (مالك مزرعة سمكية- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى 120 حُكما).



وتمكنت الجهود من ضبط (سائق- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 113 سنة فى 82 حُكم، وضبط (مزارع- مقيم بالفيوم "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى 65 حُكم).