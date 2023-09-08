افتتاح 3 مساجد بالقليوبية بتكلفة 5.1 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد جديدة، وهي المسجد الأول مسجد السلام بعزبة حسن خليل بمدينة الخانكة، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد، وبلغت مساحته 300 متر تقريباً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليوني جنيها.

واوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الثانى هو مسجد الوكلاء بمدينة شبين القناطر، وذلك بعد عمل صيانة وترميم بالكامل مع تجديد دورة المياه والميضة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 600 ألف جنيه، والمسجد الثالث مسجد الرحمة بقرية عرب الغديرى بمدينة طوخ وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت مساحته 330 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه تقريبا.

وألقي وكيل الوزارة، خطبة الجمعة به والتى تناولت موضوع "حال النبى "صلى الله عليه وسلم مع ربه"، حيث أشار إلى قيمة ومكانة الجناب المحمدى الشريف من خلال قوله "صلى الله عليه وسلم"، "إنما أنا قاسم والله هو المعطى"، حيث لا وصول إلى حضرة الحق إلا من خلال طريق سيد الخلق، بل جاء القرآن الكريم بالكامل إما مخاطباً لرسول الكريم، أو متحدثاً عنه أو شارحاً لقصص السابقين من الأنبياء والأمم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه لعل أول ما نزل من القرآن جاء معبراً عن ذلك حيث د كان أول ما نزل عبارة عن خطاب مباشر من الله لرسول الله "اقرأ باسم ربك الذى خلق"، ووصل الأمر في القرآن لبيان الحالة بين الله ورسول الله أن جعل تحقيق طاعة الله متوقفاً على طاعة رسول الله، "من يطع الرسول فقد أطاع الله".

ووجه وكيل الوزارة، الخطاب للمصلين بأنه لا طريق لمحبة رسول الله إلا بالتخلق بأخلاقه واتباع منهجه والسير على سنته واقتفاء أثره من خلال دراسة سيرته، "لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر".

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لبيوت الله وإعادة إحلالها وتجديدها وبصورة غير مسبوقة، داعين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر وسوء، ودوما أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".