إقبال على التبرع بالدم في حملتين بكفر الشيخ والمحافظ يشيد بالمتبرعين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية محي بك التابعة لمركز دسوق، وقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً من الشباب للتبرع بالدم لصالح بنكي دم دسوق وفوه، ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتبرعين بالدم في الحملتين من أهالي قرية محب بك بدسوق ومنية المرشد بمطوبس، موجها الشكر للقائمين على الحملتين، والميسرين لأعمالهما، لتوفير أكياس الدم، لإسعاف المرضى والمصابين.

وأشرف على الحملة الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق، والدكتور وليد مفتاح، مدير بنك دم فوه.

وأشادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة الفعالة من أبناء قرية محي بك التابعة لمركز دسوق، وقرية منية المرشد التابعة لمركز فوه، في فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، التي تُساهم في توفير كميات من الدم لبنوك الدم، مقدمةً الشكر للمتبرعين المشاركين بحملتي التبرع وكذلك أهالي القريتين على استجابتهم للمبادرة، وكذلك العاملين المشاركين في حملتي التبرع ببنكي دم دسوق وفوه.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تهدف مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» إلى تفعيل ثقافة التبرع بالدم التي تُساهم في تحسين تدفق الدم، ويساعد على تنقية الدهون الثلاثية، وتقلل من مخاطر النوبات القلبية، وحوادث القلب والأوعية الدموية، ويحفز إنتاج خلايا دم جديدة في الجسم، ويوازن مستويات الحديد في الدم.