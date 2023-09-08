اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:24 م
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم قمع الاحتلال
أ ش أ

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أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

 


قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مسيرة كفر قدوم

كفر قدوم

الاحتلال

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