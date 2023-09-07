3 مستندات مطلوبة لعمل توكيل قضايا لمحام بالشهر العقارى.. تعرف عليها

كتب إبراهيم قاسم

تسعى وزارة العدل بجهد كبير لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق وفق التوجيهات الرئاسية، بحيث توفر الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وبأقل جهد وجودة عالية مع استخدام الوسائل التكنولوجية والفنية المختلفة التى تساعد على التطوير.

ومن أجل التيسير على المواطنين فى إنهاء معاملاتهم المختلفة بالشهر العقاري دفعت وزارة العدل بعدد من السيارات المتنقلة التى تقدم خدمات التوثيق والتى ارتفع عددها فى كافة محافظات الجمهورية إلى 52 سيارة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.

ومن خدمات التوثيق التى تقدمها السيارات المتنقلة ومكاتب التوثيق خدمة عمل توكيل لمحامى لترافع فى القضايا أمام المحاكم.



وتضمنت المستندات المطلوبة لتوثيق توكيل عام فى القضايا لمحامي: 1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

2- اسم الوكيل "المحامي" وعنوانه وجنسيته

3- إيصال دفع رسم التوثيق