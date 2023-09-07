اليوم السابع
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وفاة طفل اختل توازنه وسقط من سيارة بأبو النمرس

الخميس، 07 سبتمبر 2023 08:19 م
وفاة طفل اختل توازنه وسقط من سيارة بأبو النمرس حادث سيارة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط طفل من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من سيارة بأبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء استقلاله سيارة ربع نقل خلال المشاركة في حفل زفاف، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

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أبو النمرس

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