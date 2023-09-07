هبوط اضطرارى لطائرة الخطوط الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

كتب: أحمد جمعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تحويلها مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان إلى مطار أوهير الدولي؛ لتهبط اضطرارياً في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أمريكي من أصول عربية.

وأوضحت الشركة، في بيان الخميس، أن قائد الطائرة قرر تحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية؛ مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة استأنفت مسارها الأصلي باتجاه عمّان بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.

وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم، بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.