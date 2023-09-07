مصرع شخص غرقا بمحطة مياه بالعبور.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

لقي شخص مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، جرى نقل الجثة لأحد المستشفيات والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد مصرع شخص غرقا بمحطة مياه العبور.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين استقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر تعرضه للغرق.

وكشفت التحريات مصرع "رمضان م ع ر"، 44 سنة، مقيم محافظة الجيزة، غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزوامل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.